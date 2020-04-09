Mucize Doktor'daki Nazlı'nın gizlediği aşkı rol arkadaşı çıktı!

İlgiyle takip edilen FOX TV'nin Kore uyarlaması dizisi Mucize Doktor, senaryosu ve oyuncu kadrosu ile her hafta seyirciden tam not almayı başardı. Dizinin konusu kadar karakterleri de ilgiyle takip ediliyor. Özellikle duru güzelliği ile ekranları şenlendiren Doktor Nazlı yani Sinem Ünsal...