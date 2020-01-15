Mucize Doktor'daki Beliz'den iç çamaşırsız pozuna yorum yağdı
Mucize Doktor Fox ekranlarda fırtınalar estirirken dizinin Beliz'i güzel oyuncu Hazal Türesan da instagram paylaşımları ile günden yaratmaya devam ediyor.
İlk bölümü ile Fox ekranlarında fark yaratan dizi Mucize Doktor, senaryosu ve oyuncu kadrosu ile her hafta seyirciden tam not alıyor. Kore uyarlaması olan dizinin konusu kadar karakterleri de ilgiyle takip ediliyor. Son günlerde yıldızı iyice parlayan bir isim var; dizinin Beliz'i Hazal Türesan...
Dikkat çeken oyunculuğuna, duru güzelliği ve düzgün fiziği de eklenince Hazal Türesan ekranların aranan ismi oldu. Mucize Doktor dizisi ile hayran kitlesini arttıran güzel oyuncu instagram'da çok aktif.
Son olarak Netflix'in yeni dizisi Atiye'de bambaşka bir karaktere bürünen Hazal Türesan, Mehmet Günsür ile olan cesur sevişme sahneleri ile çok konuşuldu.
İnstagram'da sık sık paylaşımlar yapan Hazal Türesan'ın kırmızı mini elbiseli pozları ise sosyal medyayı salladı. Kırmızı saten ve derin sırt dekoltesi olan elbisesi ile poz veren güzel oyuncuya yorum yağdı.