Mucize Doktor'da senaryo değiştiren ayrılık izleyici kazan kaldırdı

Ezo'nun annesi Vuslat'ın zoruyla Ali, içinde yaşadığı fırtınaları bir mektup aracılığı ile Ezo'ya anlattı ve bipolar rahatsızlığı olan Ezo'dan ayrılmak istediğini söyledi. Ezo, Ali Vefa'dan gelen mektubu önce bir jest olarak görse de içini açınca aslında bir veda mektubu olduğunu anladı.