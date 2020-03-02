Mucize Doktor'da Murat Aygen'in paylaşımına Hayal Köseoğlu'ndan olay yorum!
Fox'un reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu, rol arkadaşı Murat Aygen'in paylaşımının altında yazdığı mesaj kafaları karıştırdı. Sette gerilim olduğu söylentileri sonrası Hayal Köseoğlu'ndan bir paylaşım daha geldi.
Mucize Doktor'un başrol oyuncularından Murat Aygen, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı bir paylaşımda "İçinde sen olduktan sonra" başlıklı bir sözü paylaştı. Aygen'in sözlerinin altına bir mesaj bırakan Hayal Köseoğlu, kafaları karıştırdı.
Oyuncu Murat Aygen, şu sözleri paylaşmıştı: "Kendine olan inancını kaybetmeye başladığını hissettiğinde önce kendi avucunun içine gir, sonra gerçekten kimlerin elini tuttuğunu, kimlerin elini sıktığını düşün. Yeniden başla." Bu sözün altına Köseoğlu geçtiğimiz gece "Bu laf sanırım Fırat'la (Altunmeşe) bana... Neyse... Bizi bi sevemedin ya... Hiçbir şey demiyorum" dedi.
"Sette gerilim mi var?": Mucize Doktor'da Açelya karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu'nun bu cevabı sette gerginlik mi var sorusunu gündeme getirdi. Köseoğlu gelen yorumlar üzerine "Şaka yaptım. Şaka şaka... Herkes ciddiye almış. İyi oyunculuk budur. Yazı diliyle bile herkesi inandırdım" açıklamasını yaptı.
Hayal Köseoğlu daha sonra ise Murat Aygen'le fotoğrafını "Kara mizahım anlaşılmayınca ben" notuyla fotoğraf paylaştı.