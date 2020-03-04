Mucize Doktor'da Damla asistanı bakın kim oynuyor yeni oyuncu kadroya dahil oldu
FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'a yepyeni bir oyuncu katıldı. Yeni asistan Damla'yı ise Merve Dizdar canlandıracak. Ortalığı karıştıracak yeni oyuncuya ve karaktere dair detaylar belli oldu.
Perşembe akşamları izleyiciyi ekranlara kilitleyen Mucize Doktor dizisine yeni bir oyuncu katıldı. Taner Ölmez'in başrolünde olduğu diziye heyecan katan yeni asistan Damla'yı Eltilerin Savaşı filminde dikkatleri üzerine çeken Merve Dizdar canlandırıyor.
Damla karakteri ile diziye dahil olan Merve Dizdar, dizide ortalığı karıştıracak gibi duruyor. Hastaneye gelir gelmez herkesin tepkisini çeken Damla asistan çok başarılı akıllı bir asistan olmanın yanı sıra oldukça hırslı.
Kendisine Ali Vefa karakterini rakip olarak gören Damla asistan, ters tavırları ve kıskanç halleriyle dizide öne çıkıyor.
Hastane dengelerini geldiği andan itibaren alt üst ederek ortalığı birbirine katan Damla, kimsenin sevgisine ihtiyaç duymayan biri olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.