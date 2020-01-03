Mucize Doktor'a sürpriz konuk Aras Bulut İynemli'nin partneri Nisa Sofiya Aksongur katıldı

Aras Bulut İynemli ile birlikte 7. Koğustaki Mucize isimli filmde çok başarılı rol yapan çocuk oyuncu Nisa Sofiya Aksongur, Mucize Doktor'un 17. bölümünde Ali Vefa ve Ferman, minik konuklarının sorununa çare bulmak için çaba harcayacak.