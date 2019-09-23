Mucize Doktor'a izleyiciyi şaşırtacak flaş transfer! Ortalık fena karışacak

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Ünsal'ın bulunduğu Mucize Doktor dizisi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Yurt dışından uyarlama olmasına rağmen ilk bölümleriyle reyting rekorları kıran diziye güzel bir oyuncu dahil oldu.