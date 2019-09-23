Mucize Doktor'a izleyiciyi şaşırtacak flaş transfer! Ortalık fena karışacak
Fox TV ekranlarına ilk iki bölümüyle damga vurmayı başaran Mucize Doktor dizisi, kadrosunu genişleterek ünlü bir oyuncuyla anlaşmaya vardı.
Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Ünsal'ın bulunduğu Mucize Doktor dizisi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Yurt dışından uyarlama olmasına rağmen ilk bölümleriyle reyting rekorları kıran diziye güzel bir oyuncu dahil oldu.
Son olarak Kırgın Çiçekler dizisinde rol alan Gökçe Akyıldız, ilk bölümüyle binlerce kişiyi kendine hayran bırakan Mucize Doktor dizisinin kadrosuna dahil oldu. Akyıldız dizide Ada adında hasta bir kıza hayat verecek.
Gökçe Akyıldız kimdir?
Gökçe Akyıldız, 30 Ekim 1992 yılında Sinop Ayancık’ta dünyaya gelmiştir. Oyunculuk hayatına 2002 yapımı olan Sırlar Dünyası/Sır Kapısı ile adım attı.
Çınaraltı, Büyümüşte Küçülmüş, Sahra, Beşinci Boyut, Ezo Gelin ve Büyük Buluşma gibi benzeri yapımlarda yer alan oyuncu Parmaklıklar Ardında ve Gazi dizilerinde gösterdiği başarıdan sonra Kollama ve Fatih Harbiye gibi önemli yapımlarda yer aldı.