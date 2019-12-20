Mucize Doktor'a Doktor Ela ayrıntısı damga vurdu Yasemin Özilhan beğenileri topladı
Mucize Doktor dizisine seneler önce hayat verdiği Doktorlar dizisindeki karakteri Doktor Ela ile katılan Yasemin Özilhan diziye damga vurdu. Senaryo hatası ise çok konuşuldu.
FOX TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'un 15. bölümü dün akşam sevenleriyle buluştu. Kanalın reyting rekortmeni dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan Yasemin Özilhan ise çok konuşuldu. Seneler önce Doktorlar dizisindeki karakteri Doktor Ela olarak diziye katılan yıldız oyuncu beğenileri topladı, bir ayrıntı ise dizinin hayranlarının gözünden kaçmayınca olay oldu.
Dün akşamki bölümü seyredenler Doktor Ela'nın soyadının değişmediğini ve 'Ela Altındağ' olarak hayatına devam ettiğini gördü. Doktor Ela, Kutsi'nin canlandırdığı Levent Atahanlı tarafından düğün günü terk edilmişti. Bu olayın ardından Twitter'da Levent karakterine sitem edenler Doktor Ela'nın kariyerine yönlenerek başarılı bir kalp cerrahı olmasını konuştu.
Mucize Doktor'daki dikkat çeken bu ayrıntı sosyal paylaşım sitesi Twitter'da gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı "Doktor Ela" etiketiyle söz konusu ayrıntıya dair paylaşım yaparken Doktorlar dizisi hayranları Mucize Doktor'daki senaryo hatasının da altını çizdi.
Doktorlar dizisinde beyin cerrahi asistanlığı yaparken Mucize Doktor'da kardiyologluğa geçen Doktor Ela'nın, "Babamı kaybettikten sonra Fransa'ya gittim" sözleri Doktorlar dizisinin hayranlarını ayağa kaldırdı.