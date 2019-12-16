Mucize Doktor'a damga vuran Yasemin Özilhan setlere geri dönecek mi açıkladı
FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'a konuk olan sosyete gelini Yasemin Özilhan, dizi hakkında bakın neler söyledi.
Seneler önce Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakterinin ardından ünlü iş insanı Tuncay Özilhan'ın oğluyla evlenerek oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, geçtiğimiz hafta konuk oyuncu olarak katıldığı Mucize Doktor dizisine damga vurdu.
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FOX TV'nin herkes tarafından beğeniyle izlenen dizisi Mucize Doktor'a seneler önceki rolü Doktor Eda ile dahil olan Özilhan, diziyle ilgili duygularını anlattı.
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Yeniden ekranlara dönmesiyle sevenlerini heyecanlandıran Yasemin Özilhan, önceki akşam Ebru Gündeş konserinde görüntülendi ve dizi sonrası yaşadığı duygularını Uçankuş TV'ye şu sözlerle anlattı:
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“Çok güzel ve keyifliydi. Güzel bir amaç için yaptım en önemlisi de buydu. 10 yıl sonra konuk oyuncu olarak girdim ve eski anılarımı yaşadım güzeldi."
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