Mucize Doktor'a bomba oyuncu transfer oldu hayranları sevinçten havalara uçtu
FOX TV'nin sevilen dizisine gelen oyuncu hem dizinin hem de oyuncunun hayranlarını çok sevindirdi.
Taner Ölmez, Onur Tuna, Zerrin Tekindor gibi isimleri bir arada bulunduran Mucize Doktor, son zamanlarda çok başarılı transferlere imza atıyor. Yayımlandığı ilk günlerdeki reytingini bir türlü tutturamayan Mucize Doktor'dan yeni bir hamle daha geldi.
Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu Mucize Doktor dizisi, kadrosuna yeni bir ismi daha dahil etti. FOX TV ekranlarının sevilen dizisi, komedi film ve dizilerinin usta ismi Serkan Keskin ile anlaştı.
Yapımını MF Yapım'ın üstlendiği dizide, ünlü oyuncu Serkan Keskin, teşhis dehası Muhsin karakteri olarak kadroya katıldı.
Çok büyük çelişkileri olan, kültürlü, takıntılı bir karakteri canlandıracak olan Keskin, dizinin 57. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak.