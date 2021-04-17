Mucize Doktor yıldızı Onur Tuna bakın kiminle aşk yaşıyor sevgilisi de oyuncu

Ünlü oyuncu Onur Tuna, 'İlişkilerinde nasılsın?' sorusuna şu cevabı vermişti:

''Delidolu ve kıskancım. Ama bu “Bunu giyemezsin” tarzında değil. Bunu daha tatlı yollarla yapan biriyim. Bir kadın da bence bunu ister. Sahiplenilmek, merak edilmek… Ben de öyleyim, merak edilmek isterim yoksa neden ilişki yaşayayım ki?''