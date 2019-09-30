Mucize Doktor son bombayı patlattı! Olay isim kadroya girdi

Savant sendromlu deha Ali’nin tıp fakültesinin birincilikle bitirmesini ve asistan cerrah olarak bir hastanede işe başlamasını konu eden dizi daha ilk bölümü ile gündemi salladı. Reyting listelerini de alt üst eden başarılı yapım perşembe akşamlarına adını şimdiden yazdırdı.