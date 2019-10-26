Mucize Doktor oyuncuları Sinem Ünsal ve Taner Ölmez’den set pozu
Yeni sezonun en iddiları dizilerinden Mucize Doktor'da başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Taner Ölmez selfieleri ile Instagram'a damga vurdu.
Fox TV'nin The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor dizisi reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Her hafta Perşembe akşamları ekrana gelen Mucize Doktorların yeni bölüm için çekimlere devam ederken başrol oyuncuları Taner Ölmez ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu.
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Her perşembe akşamı FOX TV ekranlarında diziseverlerle buluşan Mucize Doktor yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle izleniyor.
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FOX TV’de yayına başlayan Mucize Doktor dizisinde de Savant sendromlu deha bir doktorun hikayesi anlatılıyor.
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Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal ve Reha Özcan’ın yer aldığı dizi reyting rekorları kırıyor.
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