Mucize Doktor oyuncuları paylaştı olay oldu! Sinem Ünsal ve Taner Ölmez’den set pozu

Fox TV'nin The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor dizisi reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Her hafta Perşembe akşamları ekrana gelen Mucize Doktorların yeni bölüm için çekimlere devam ederken başrol oyuncuları Taner Ölmez ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu.