Mucize Doktor kadrosuna Doktorlar'ın Ela'sı gedi Yasemin Ergene şok etti!
FOX ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'un kadrosuna yeni bir isim geldi. 2006 yılında başlayan ve 4 sene devam eden fenomen dizi Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Ergene Özilhan katıldı.
Mucize Doktor yayınlandığı her bölümü ile reyting rekorları kırıyor, sosyal medyada da gecenin konusu oluyor. Deha, Ali Vefa'nın hikayesini anlatan dizinin oyuncu kadrosu performansları ile her hafta büyük alkış topluyor.
14. bölümü ile perşembe akşamı ekrana gelecek dizinin yeni bölümünde seyirciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Dizinin yeni bölümünde Doktorlar dizisiyle ünlenen ve uzun süredir oyunculuk yapmayan Yasemin Ergene Özilhan büyük bir sürpriz yapacak.
Doktorlar dizisinde Doktor Ela karakterine 4 yıl boyunca başarılı bir şekilde hayat veren Yasemin Ergene Özilhan, Mucize Doktor'un 14. bölümünde yeniden ekranlara dönecek ve dizide konuk oyuncu olacak.
2011 yılında yayın hayatına son veren diziden sonra Yasemin Ergene ekranlara veda etti ve 2006 yılında İzzet Özilhan ile evlendi.