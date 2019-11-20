Mucize Doktor izleyicisi şaşkına döndü Kadın dizisinin yıldızı damga vuracak
FOX TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanında Kadın'ın başrolü Özge Özpirinççi'nin görünmesi şok etkisi yarattı.
Başrollerinde Onur Tuna, Taner Ölmez ve Reha Özcan'ın bulunduğu Mucize Doktor'un 11. bölümü için geri sayım başladı. Perşembe akşamlarının en çok izlenen yapımı olmayı başaran dizinin yeni fragmanında ise izleyicileri şaşırtan bir an yaşandı.
Dizinin yeni bölümüne aynı kanalda yayınlanan Kadın dizisinin Bahar'ı Özge Özpirinçci'nin konuk oyuncu olarak katıldığı görülüyor. Kadın'ın Bahar'ı ile Doktor Ali Vefa'nın duygusal sahnesi dikkat çekeceğe benziyor.
Ali Vefa da Kadın'da görünmüştü: Öte yandan Kadın dizisinin dün akşam yayınlanan bölümüne ise Ali Vefa karakteri dahil olmuştu. Bahar, hastalanan çocuğunu kucağında taşıyarak acil servise getirmiş, gözyaşlarını tutamayan Bahar'ın yanına ise Doktor Ali Vefa gelmişti.
Peki Mucize Doktor son bölüm neler yaşandı?
Ali patolojiye alınmaktan mutsuzdur. Nazlı onu cerrahiye döndürmek için elinden geleni yapar. Ama Ferman aldığı kararın dimdik arkasında durur, Adil Hoca da başka bir şeyi amaçlayarak sessiz kalır.