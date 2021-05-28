Mucize Doktor final yaptı Taner Ölmez vedasıyla ağlattı Sinem Ünsal bakın ne yazdı
Mucize Doktor final bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitledi, gözleri doldurdu. Taner Ölmez ve Sinem Ünsal, sosyal medyadan vedalarını yayınladı.
FOX TV ekranlarında otizmli Ali Vefa'nın hikayesini anlatan, Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Onur Tuna, Serkan Keskin, Hazal Türesan, Murat Aygen, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut'un oynadığı Mucize Doktor final yaptı.
Mucize Doktor'un final bölümünde Ali Vefa ile sevgilisi Nazlı sonunda evlendi. Hatta Ali Vefa ve Nazlı bebeklerini kucaklarını aldı.
Dizide Doktor Ali Vefa'yı canlandıran ve başarılı oyunculuk performansıyla alkış toplayan Taner Ölmez, sosyal medya hesabından final bölümü öncesi duygusal bir veda paylaşımı yaptı.
Ölmez paylaşımına şunları yazdı:
"Kelimelerle ifade edemeyeceğimiz bir deneyim yaşadık Ali. Seni çok sevdim çocuk. Sen de sevdin, sevildin, büyüdün. Ve artık kanatlanıp uçma vakti geldi.''