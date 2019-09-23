Mucize Doktor dizisinin Ferman'ı Onur Tuna'dan dikkat çeken paylaşım

"Bu senaryo önüme gelince çok etkilendim ve "İşte budur" dedim. İyi bir iş olacağına emindim ve öyle de oldu. Hikaye sürükleyici ve otizm konusunda farkındalığı artırmak için de önemli. Ferman 30'larında, hastanenin yıldızı bir cerrah. Kuralcı bir adam. Başarısızlığa tahammülü yok.''