Mucize Doktor dizisinin Ferman'ı Onur Tuna'dan dikkat çeken paylaşım
Mucize Doktor dizisinin Ferman'ı Onur Tuna, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
FOX Tv'nin yeni başlayan dizisi Mucize Doktor'da Ferman karakterine hayat veren Onur Tuna, yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Geçtiğimiz günlerde oynadığı Ferman karakteri hakkında çok konuşulan açıklamalar yapan Tuna'nın son paylaşımı dikkat çekti.
Onur Tuna, siyah-beyaz fotoğrafını "Vurma, okşa mesela.. biliyorum zor bu iş ama dene dünyayla seviş" notuyla paylaştı. Tuna'nın paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.
Yayımlandığı ilk günden beri sevilerek izlenen dizi Mucize Doktor'daki Ferman karakteri hakkında açıklamalar yapan Onur Tuna, şunları söylemişti:
"Bu senaryo önüme gelince çok etkilendim ve "İşte budur" dedim. İyi bir iş olacağına emindim ve öyle de oldu. Hikaye sürükleyici ve otizm konusunda farkındalığı artırmak için de önemli. Ferman 30'larında, hastanenin yıldızı bir cerrah. Kuralcı bir adam. Başarısızlığa tahammülü yok.''