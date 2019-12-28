Mucize Doktor dizisine ara verildi yeni bölüm tarihi bakın ne zaman
Mucize Doktor dizisi yılbaşı haftası olması nedeniyle yayımlanmayacak. Dizinin yapımcısı Asena Bülbüloğlu, Mucize Doktor'un yayın tarihini açıkladı.
FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'dan sevenlerini üzecek bir haber geldi. Fenomen dizi Mucize Doktor, analların reklam anlaşmalarından dolayı Ocak ayının ilk haftasında yayınlanmayacak.
Otizm sendromlu Doktor Ali Vefa'nın sıra dışı hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor, 2020'in ilk haftasında ekrana ara veriyor.
Mucize Doktor'un yapımcısı Asena Bülbüloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada diğer dizilerin aksine Mucize Doktor'un yeni yıl arasında sadece 1 hafta yayınlanmayacağını, yeni bölümünde 9 Ocak 2020'de olacağı söyledi.
Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen, Özge Özder, Fırat Altunmeşe, Bihter Dinçel, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Merve Bulut'un paylaştığı Mucize Doktor'un yeni bölümü 9 Ocak 2020 Perşembe akşamı ekrana gelecek.