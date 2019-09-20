Mucize Doktor dizisinde herkesi şaşırtan gizli konuşma! Büyük sır açığa çıkmak üzere
Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisi, 2. bölümüyle dün akşam yine beğenileri topladı.
İlk bölümüyle herkesin dikkatini çeken dizi, başarılı oyuncu Taner Ölmez’in otistik bir doktoru canlandırdığı karakteriyle de çok konuşuldu.
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Dizinin ilk bölümünde Onur Tuna’nın oynadığı Doktor Ferman karakteri izleyen herkesin canını sıkan bir karakter olmuştu.
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Ali Vefa’ya kendi ekibinde ve hastanesinde görev vermemek için her yolu deneyen Cerrah Ferman’ın davranışlarına kimse anlam verememişti.
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Hatta Onur Tuna’nın sezon sonunda ayrıldığı dizi Yasak Elma’ya da atıfta bulunan izleyiciler, orada oynadığı Alihan karakteri gibi Ferman’ın da ‘gıcık ve sinir’ bir karakter olduğunu sosyal medyada yorumlamışlardı.
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