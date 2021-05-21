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Mucize Doktor Camdaki Kız Survivor Bir Zamanlar Kıbrıs Akrep ve Alev Alev'e reyting şoku

Mucize Doktor Camdaki Kız Survivor Bir Zamanlar Kıbrıs Akrep ve Alev Alev'e reyting şoku

20 Mayıs 2021 reyting sonuçları Camdaki Kız, Survivor, Alev Alev, Akrep, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Mucize Doktor'u hüsrana uğrattı.

Mucize Doktor Camdaki Kız Survivor Bir Zamanlar Kıbrıs Akrep ve Alev Alev'e reyting şoku

Ahmet’le Ayşem konusunda da anlaşmazlık yaşayınca onu durduramayacağını anladı. Perihan’ın teklifini kabul eden Ferda, Ahmet’i tuzağa çekmek için de onun en yakınındaki ismi, Efe’yi kullandığı Akrep'in son bölümü reytinglerde ilk 10'a giremedi.

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Mucize Doktor Camdaki Kız Survivor Bir Zamanlar Kıbrıs Akrep ve Alev Alev'e reyting şoku

Ömer Çelebi'yi kaçmadan yakalamak için gözünü karartırken, beklemediği bir isim ona destek oldu. Cemre ameliyata alınan Ozan'ın yanına koşarken karşısında öfkeli Seher'i bulduğu Alev Alev'in son bölümü ilk 10'a giremeyen bir diğer dizi oldu.

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Mucize Doktor Camdaki Kız Survivor Bir Zamanlar Kıbrıs Akrep ve Alev Alev'e reyting şoku

KGB, Bereli meselesinin çözümsüzlüğe girmesi ile Şef ve Efsane’ye suikast düzenedi.. Ankara’da işler yolunda gitmezken Lefkoşa’nın Rum tarafında kaçak hayatı süren İnci, özgürlüğe çok yakın olduğu Bir Zamanlar Kıbrıs reytinglerde umduğu başarıyı yakalayamadı.

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Mucize Doktor Camdaki Kız Survivor Bir Zamanlar Kıbrıs Akrep ve Alev Alev'e reyting şoku

Sedat ve Nalan’ın el ele tutuştuğu görüntülerin televizyonda yayınlanmasıyla, Feride, Nalan’ın hayatını yeniden zindan etmeye başladığı Camdaki Kız reytingde zirveyi rakibine kaptırdı. 

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