Mucize Doktor Camdaki Kız Survivor Bir Zamanlar Kıbrıs Akrep ve Alev Alev'e reyting şoku

Ahmet’le Ayşem konusunda da anlaşmazlık yaşayınca onu durduramayacağını anladı. Perihan’ın teklifini kabul eden Ferda, Ahmet’i tuzağa çekmek için de onun en yakınındaki ismi, Efe’yi kullandığı Akrep'in son bölümü reytinglerde ilk 10'a giremedi.