Mucize Doktor Alev Alev Akrep ve Survivor'a büyük şok! Zirve bakın kimin oldu
18 Şubat 2021'in reyting sonuçları Alev Alev, Akrep, Mucize Doktor ve Survivor'u memnun etmedi. Zirveye yerleşen dizi ise rakiplerine fark attı.
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'in dün akşamki bölümünde ödül oyununu ve Anlat Bakalım oyunları oynandı. Barış ve Reşat'ın kaptan seçildiği yarışmada ödül oyununu da Anlat Bakalım'ı da gönüllüler takımı kazandı. Reşat ve Ayşe arasında yaşanan gerginliğin geceye damga vurduğu Survivor, reytinglerde hüsrana uğradı.
Mucize Doktor'da Adil Hoca'nın ölümünün yankıları sürerken Ali Vefa'nın koma görüntüleri seyirciyi duygulandırdı. Reytinglerde zirve yarışına ortan olan dizi ilk sıraya yerleşemedi.
Alev Alev'de Çelebi, Cemre'nin kızını görememesi için engel çıkarmaya devam ettiği bölümde reyting sonuçları dizi ekibini memnun etmeyecek. Fransız yapımı Le Bazar de la Charité uyarlaması olan Alev Alev, bu hafta da reytinglerde istediği sonucu elde edemedi.
Akrep dün akşam son bölümünde cinayet görüntülerinin Hacer tarafından ortaya çıkarılmasıyla da seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaramadı. Haftalardır ilk 10'a giremeyen dizi için düşük reytingler sebebiyle final yapacağı söylentileri dolaşıyor.
İşte perşembe günü reyting sonuçları...