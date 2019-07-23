Mucize doğal yöntem! Koltuk altı tüylerinden kurtulmanın doğal yolu
Yaz mevsimi elbiselerin, kolsuz bluzların, şortların ve elbette bikinilerin de ortaya çıkması demek. . Koltuk altı terlemesi için ne yapabilirsiniz İşte en doğal yolu
Koltuk altı tüylerini tıraş etmek gerçek bir acı. Kadınlar, birkaç gün içinde koltuk altlarını tıraş etmek zorunda ve bununla birlikte ciltte oluşabilecek tahriş ve kesiklere de hazır olmak durumundalar. Neyse ki zerdeçal reçetesi imdadınıza koşabilir
Tıraş en az 24 saat sürecek tahrişe ve batıklara neden oluyor. 2017 yılında kadınların %77'si tıraş olurken, %33'ü doğal olmaya karar verdi. Bu da bizi bazı alternatifleri düşünmeye itiyor.
Kadınlar, lazer masraflı bir epilasyon yöntemi olduğu için ya tıraş bıçağı ya da ağdaya yöneliyor. Peki hem tahriş etmeyecek hem de tüylerden kurtulmayı sağlayacak başka bir yöntem var mı? Zerdeçal mucizesi tam size göre olabilir.
Peki hem tahriş etmeyecek hem de tüylerden kurtulmayı sağlayacak başka bir yöntem var mı? Zerdeçal mucizesi tam size göre olabilir.