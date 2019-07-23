Mucize doğal yöntem! Koltuk altı tüylerinden kurtulmanın doğal yolu

Kadınlar, lazer masraflı bir epilasyon yöntemi olduğu için ya tıraş bıçağı ya da ağdaya yöneliyor. Peki hem tahriş etmeyecek hem de tüylerden kurtulmayı sağlayacak başka bir yöntem var mı? Zerdeçal mucizesi tam size göre olabilir.