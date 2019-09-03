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Mucize bu olsa gerek! Annesinin beyin ölümünden 3.5 ay sonra doğdu! Bebek gayet sağlıklı

Çek Cumhuriyeti bu mucizevi doğumu konuşuyor. Bebek Annesinin beyin ölümünün gerçekleşmesinden 3,5 ay sonra dünyaya geldi. Bebek dünyaya gözlerini açarken anne bağlı olduğu makineden ailesinin izniyle ayrıldı. Annenin öldüğü gün, kızı Eliska'nın doğum günü oldu.

Tıp dünyasını şaşkına çeviren mucizevi doğum Çek Cumhuriyeti'nin Brno kentinde meydana geldi. 27 yaşında Mrtva Eva, beyin ölümü gerçekleştikten 3,5 ay sonra doğum yaptı.

Felç geçirdi

Eva 16 haftalık hamileyken felç geçirdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadının beyin ölümü gerçekleşti.

Eva makineye bağlandı. Bu sayede 300 gram ağırlığındaki bebeği hayata tutundu. Doktorlar, Eva’yı makinelere bağlı tutarak bebeğin anne karnında gelişimini tamamlamasını sağladı. 3,5 ay sonra Eva ameliyata alındı. 

15 Ağustos günü, sezaryen ile Eliska adı verilen bebek yaşama gözlerini açarken, annesi Eva’nın bağlı olduğu makineler, ailesinin izni ile kapatıldı. 

Bebeğin sağlık durumu iyi 

Eliska bebeğin, doğduğunda 2 kilo 130 gram olduğu ve sağlık durumun iyi olduğu açıklandı.  

Doktorlar, Eliska’nın, felç geçiren bir anneden doğan bebekler arasında kilosu en yüksek olanlardan birisi olduğunu belirtti. 

“Doğum yaptıktan sonra ailenin huzurunda anneyi solunum cihazından ayırdık. Annenin öldüğü gün, kızı Eliska'nın doğum günü oldu" diyen Çek doktorlar, dünyada bu şekilde sadece 20 vaka olduğunu söylüyor.

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