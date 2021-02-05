Mücbir Sebepler'e kızdı Didem Soydan Bartu Küçükçağlayan'ın mesajlarını yayımladı
Didem Soydan, sosyal medyada herkese kızdı. Bartu Küçükçağlayan'la da tartıştı, mesajlarını ifşa etti.
Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir yazı yayımlanan Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram'da yaptığı "Mücbir Sebepler" adlı programı geçirdi.
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Açıklamayı yanlış anlayan Bartu Küçükçağlayan, ünlü mankene, "Bize neden kızıyorsun" diyerek mesaj gönderdi.
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Gerilimin yükseldiği konuşmayı uzatmak istemeyen Küçükçağlayan, Soydan'a "Hadi barışalım" dedi.
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Ancak Küçükçağlayan, konuşmanın ardından ünlü mankeni engelledi. Engellendiğini gören Soydan, hesabı üzerinden mesajları ifşa etti.
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