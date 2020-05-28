Mücbir Sebepler'de İrem Derici'ye para yağdı '10 milyon liram olsa müziği bırakırım'

İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Kanal D ekranlarında yayımlanan 2. Sayfa programının sorularını yanıtlarken 10 milyon lirası olursa mesleği bırakacağını söyledi. Bu konu Mücbir Sebepler programında konuşuldu. Derici'ye, "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" sözleri hatırlatıldı.