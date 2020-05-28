Mücbir Sebepler'de İrem Derici'ye para yağdı '10 milyon liram olsa müziği bırakırım'
Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram canlı yayınında İrem Derici'ye resmen para yağdı. Sebebi ise Derici'nin "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" demesi oldu.
Karantina günlerinde Melikşah Altuntaş ve Bartu Küçükçağlayan, Instagram canlı yayınında her gece ''Mücbir Sebepler'' aslı bir yayın yapmaya başladı. Canlı yayının sıkı müdavimlerinden İrem Derici'ye ise dünki yayında para yağdı.
İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Kanal D ekranlarında yayımlanan 2. Sayfa programının sorularını yanıtlarken 10 milyon lirası olursa mesleği bırakacağını söyledi. Bu konu Mücbir Sebepler programında konuşuldu. Derici'ye, "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" sözleri hatırlatıldı.
Bunun üzerine konuşan Derici, "Valla bırakırım. Hatta IBAN vereyim, o parayı yollasınlar müziği bırakayım" diyerek hesap numarasını verdi.
İrem Derici, yayını izleyenlerin hesabına para göndermeye başlaması üzerine yaşadığı şaşkınlığı "Telefonum kilitlendi, para yağıyor. Bu kadar mı yük oldum?" sözleriyle dile getirdi.