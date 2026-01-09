Mübariz Mansimov'dan "Ekol TV" açıklaması: Hiçbir ilgim yok

Geçtiğimiz haftalarda kapanan Ekol TV’ye yönelik “kara para aklama” soruşturmasına ilişkin iş insanı Mübariz Mansimov açıklama yaptı. Mansimov, "Adı geçen televizyon kanalı ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Şahsımı yıpratmak adına ortaya atılan bu iddiaları en şiddetli şekilde kınıyorum." dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mansimov şunları kaydetti:

"Kamuoyunun dikkatine; Bir kısım yazılı ve görsel medyada Ekol TV isimli televizyon kanalı ile ilgili olarak şahsımla ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen televizyon kanalı ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Bu türden iftiraya yönelik iddia ve haberler geçmişte de yapılmıştır. Şahsımı yıpratmak adına ortaya atılan bu iddiaları en şiddetli şekilde kınıyorum. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarım."

Ne olmuştu?

Kapanma kararı alan Ekol TV’ye yönelik “kara para aklama” soruşturması genişletildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV’ye ilişkin “kara para aklama” iddiaları üzerine başlattığı soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devretti. Kanalın kapatılmasının ardından şirket merkezinin Kağıthane’ye taşınmasının ardından soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın üstlendiği belirtildi.

Bir gizli tanığın beyanları ve gelen ihbarlar üzerine başlatılan soruşturma, kanalın yasa dışı bahis ve kara para trafiğiyle finanse edildiği iddiasıyla yürütülüyor.

Soruşturmada kanalın sahibi olarak adı geçen iş insanı Mübariz Mansimov, Veysel Şahin, avukat Prof. Dr. Ersan Şen ile Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru, eski jandarma genel komutanı ve yönetim Kurulu Üyesi Arif Çetin dahil 12 kişi şüpheli olarak bulunuyor.