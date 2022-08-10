Muazzez Ersoy'un doğum günü hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı!
Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi Muazzez Ersoy, Bodrum'da doğum gününü kutladı. Ersoy'un kolundaki saat büyük dikkat çekti. 180 bin euroluk hediyeyi kimin aldığını ısrarla söylemeyen Ersoy, kameralara poz verdi. Ersoy, doğum günü pastasını kesmeden önce uzun uzun dua etti. O anlar büyük dikkat çekti. İşte o geceden görüntüler...
Türk Sanat Müziği'nin usta sanatçısı Muazzez Ersoy, doğum gününü Bodrumda yakın çevresiyle kutladı. Ersoy ve dostları, bir sahil restoranında yemek yediler. Pasta geldiğinde, kesmeden önce uzun uzun dua eden usta sanatçı, dikkatleri üzerine çekti. Kolundaki saati görenlerin ise ağzı açık kaldı. Saatin fiyatı dudak uçuklattı.
Türk Sanat Müziği'nin Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy, yeni yaşına Bodrum'da girdi.
Ailesi, dostları ve Gökhan Sezen ile Bodrum Kumbahçe'de bir otelin deniz kıyısında akşam yemeğinde buluşan usta yorumcunun, doğum günü pastasını kesmeden önce uzun uzun dua etmesi dikkat çekti.
Bodrum'da gece boyunca sokak müzisyenlerinin sık sık masasını ziyaret ettiği Muazzez Ersoy, kimseyi kırmadan, şarkılara meslektaşı Gökhan Sezen ile birlikte eşlik etti.