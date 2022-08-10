Muazzez Ersoy'un doğum günü hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Türk Sanat Müziği'nin usta sanatçısı Muazzez Ersoy, doğum gününü Bodrumda yakın çevresiyle kutladı. Ersoy ve dostları, bir sahil restoranında yemek yediler. Pasta geldiğinde, kesmeden önce uzun uzun dua eden usta sanatçı, dikkatleri üzerine çekti. Kolundaki saati görenlerin ise ağzı açık kaldı. Saatin fiyatı dudak uçuklattı.