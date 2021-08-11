BIST 1.419
DOLAR 8,65
EURO 10,16
ALTIN 483,09
MEDYA

Muazzez Ersoy TRT canlı yayınında tepki gösterip sahneyi terk etti: Bu nasıl bir sabotedir

TRT Müzik'teki programında mikrofon sorunu yaşayan Muazzez Ersoy, tepkisini canlı yayında dile getirip yayını terk etti.

TRT Müzik’te her hafta ‘Sevgilerimle’ programıyla hayranlarıyla buluşan Muazzez Ersoy, canlı yayında söylediği bir parça sırasında mikrofonun sesinin mat olduğunu belirtti ve rejiye sorunun düzeltilmesini istediğini söyledi. Reji ise kendi taraflarında sesin düzgün olduğunu Ersoy’a iletti.

Sinirlerine hakim olamayan Muazzez Ersoy, “Sevgili Seyhan oraya bir şey yazmış ‘rejide ses düzgün’. Ama burada ben sağlıklı duyamazsam okuyamam. Ki şu anda da robot gibi okuyorum. Nerede eski Muazzez, geçen seneki Muazzez nerede şimdiki Muazzez… Rejideki sesin düzgün olması yetmiyor, sahnede kendimi sağlıklı duymalıyım. Şu anda da mikrofonum küt küt, mat geliyor. Neyse devam edelim, yapacak bir şey yok” dedi.

"Artık burama geldi"
Muazzez Ersoy daha sonra bir anda şarkıyı keserek, “Mikrofonum benim hep böyle kup kuru mu gelecek arkadaşlar. Yani bu nasıl bir sabotedir anlamıyorum. Yıllardır burada severek çarkı söylüyorum, müzik yapıyorum. Burası benim evim, evim gibi kalbime yazmışım. Şu anda nasıl bir durumla karşı karşıyayım bilemiyorum. Ümit ediyorum ki hani inşallah bezdirme politikası değildir. Ümit ediyorum ki mobbing değildir. Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum. Artık burama geldi yani” ifadelerini kullandı. Daha sonra başka bir parçaya başlayan Ersoy, parçayı vokalistlere bırakarak sahneden indi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Eren Bülbül kimdir kaç yaşında şehit oldu Eren Bülbül olayı nedir?
Eren Bülbül kimdir kaç yaşında şehit oldu Eren Bülbül olayı nedir?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan haritalı uyarı! Datça'da peş peşe depremler için açıklama
Deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan haritalı uyarı! Datça'da peş peşe depremler için açıklama
Hükümet ve işçi konfederasyonları anlaştı! Kamu işçisinin alacağı zam belli oldu
Hükümet ve işçi konfederasyonları anlaştı! Kamu işçisinin alacağı zam belli oldu
Somer Şef sevgilisi Pınar Kızılkaya kimdir ne iş yapıyor kaç yaşında?
Somer Şef sevgilisi Pınar Kızılkaya kimdir ne iş yapıyor kaç yaşında?
Burdur Çobanpınar'da orman yangını! Alevler 2 mahalleye sıçradı müdahale edilliyor
Burdur Çobanpınar'da orman yangını! Alevler 2 mahalleye sıçradı müdahale edilliyor
Datça'da yine korkutan deprem! AFAD'dan açıklama
Datça'da yine korkutan deprem! AFAD'dan açıklama
ATO Başkanı Gürsel Baran: Türkiye'de işsizlik var ancak işsiz yok
ATO Başkanı Gürsel Baran: Türkiye'de işsizlik var ancak işsiz yok
Hükümetin memura teklifi ne olacak? Memur-Sen'den hükümete mesaj
Hükümetin memura teklifi ne olacak? Memur-Sen'den hükümete mesaj
Kahramanmaraş'ta 3 gündür kayıp kızın ailesinden şok iddia: 19 yaş büyük evli adam...
Kahramanmaraş'ta 3 gündür kayıp kızın ailesinden şok iddia: 19 yaş büyük evli adam...