Muazzez Ersoy: Lady Gaga beni taklit ediyor

Son dönemde giyim stili Lady Gaga’ya benzetilen Muazzez Ersoy, “Lady Gaga beni taklit ediyor. Ben ondan daha güzelim. O çirkin” ifadesini kullandı.

Muazzez Ersoy: Lady Gaga beni taklit ediyor - Sayfa 1

Şarkıcı Muazzez Ersoy önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı.

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Muazzez Ersoy: Lady Gaga beni taklit ediyor - Sayfa 2

Posta'nın haberine göre Muazzez Ersoy muhabirlerin, "Instagram'daki Photoshop'lu fotoğraflarınız Lady Gaga'ya benzetildi. Ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna iddialı bir cevap verdi.

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Muazzez Ersoy: Lady Gaga beni taklit ediyor - Sayfa 3

Ersoy, "Esas Lady Gaga beni takip ve taklit ediyor. Tarzımı Instagram'dan görmüş olmalı. Ayrıca ben ondan daha güzelim. O çirkin. Tarzı tuhaf" dedi.

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Muazzez Ersoy: Lady Gaga beni taklit ediyor - Sayfa 4
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