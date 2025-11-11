Muazzez Ersoy çıldırdı, isyan etti! 'Nijeryalı sevgili' iddialarına bomba yanıt
Şarkıcı Muazzez Ersoy, geçtiğimiz günlerde Nijeryalı hayranı Ndubuisi Christopher ile bir buluşma gerçekleştirdi ve buluşmaya ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Bu buluşmanın ardından kendisine yapılan "Nijeryalı sevgili" yorumlarına ise ağzına geleni söyledi. Bakın nasıl ateş saçtı....
Muazzez Eroy, güçlü sesiyle ve sahneleriyle geçmişten günümüze oldukça dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Ersoy son olarak, Nijeryalı hayranı Ndubuisi Christopher ile bir araya geldi ve şarkı söyledi. Birlikte fotoğraf çekilen ikilinin görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından 'Nijeryalı sevgili' dedikoduları aldı başını gitti. Ünlü şarkıcının cevabı ise sert oldu. Bakın neler söyledi...
Muazzez Ersoy, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sevgili Ndubuisi Christopher, Nijeryalı anneciğinden Türkçeyi öğrenmiş, beni de TRT Müzik'te keşfetmiş, şarkılarımı çok tatlı söylüyor; ben de onu Instagram'da keşfettim, şu tatlılığına bakar mısınız" ifadelerini kullanmıştı.
İSYAN ETTİ
Nijeryalı hayranı Ndubuisi Christopher ile kendisini sosyal medyada "Nijeryalı sevgilisi" olarak nitelendiren bir habere sinirlenen Muazzez Ersoy, isyan etti.
"HABER DEMİYORUM"
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Muazzez Ersoy, "Nijerya'da doğmuş büyümüş bir kardeşim, Türk Sanat Müziği söylüyor diye, benim şarkılarımı söylüyor diye mutlu oluyoruz, Türkiye'ye geldiğinde bir araya geliyoruz, sevgili gazeteci kardeşlerimle de o gün bir araya geliyoruz.