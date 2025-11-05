Muazzez Abacı'ya ne oldu son haber kötü! Evlilikleri olaydı kabadayı eşi ve çocukları kimdir
Türk sanat müziğinin unutulmaz ve efsane ismi Muazzez Abacı'dan herkesi derinden üzen haber geldi. Muazzez Abacı geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmesi sonrası anjiyo olmuştu. Usta sanatçı Muazzez Abacı'nın durumunun kötü olduğu ve yoğun bakıma alındığı ortaya çıktı. Muazzez Abacı, ünlü kabadayı Hasan Heybetli ile olan evliliği ile magazin dünyasında çokça konuşulmuştu. Muazzez Abacının evlilikleri ve kızı Saba hakkında bilinmeyenler...
Usta sanatçı Muazzez Abacı, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Abacı'nın anjiyo olduğu öğrenilmişti. Muazzez Abacı'dan gelen son haber ise sevenlerini endişelendirdi. Anjiyo sonrasında beklenmedik bir sağlık sorunu ortaya çıkınca ünlü sanatçı yoğun bakıma alındı. Muazzez Abacı'dan gelen bu haber sonrasında 'öldü' iddiaları ortaya atılınca menajeri son durumunu duyurdu. Muazzez Abacı'nın son durumu, evlilikleri, son eşi ve çocukları hakkında merak edilenler haberimizde...
MUAZZEZ ABACI SAĞLIK DURUMU
Türk sanat müziğinin efsane ismi 77 yaşındaki Muazzez Abacı, 1 Kasım'da Amerika'dayken yaşadığı rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sanatçının menajeri Taner Budak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sanatçının son durumunda yaşanan endişe verici bilgiyi açıkladı. Muazzez Abacı'nın durumu kötüleşti...
MUAZZEZ ABACI'DAN ÜZEN HABER
Muazzez Abacı'nın sağlık durumundaki yeni gelişmeyi menajeri Taner Budak, şu sözlerle duyurdu:
-''Sanatçımız Sayın Muazzez Abacı geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeni ile anjiyo olmuş ve stent tedavisi uygulanmıştı.