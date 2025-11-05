Muazzez Abacı'ya ne oldu son haber kötü! Evlilikleri olaydı kabadayı eşi ve çocukları kimdir

Usta sanatçı Muazzez Abacı, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Abacı'nın anjiyo olduğu öğrenilmişti. Muazzez Abacı'dan gelen son haber ise sevenlerini endişelendirdi. Anjiyo sonrasında beklenmedik bir sağlık sorunu ortaya çıkınca ünlü sanatçı yoğun bakıma alındı. Muazzez Abacı'dan gelen bu haber sonrasında 'öldü' iddiaları ortaya atılınca menajeri son durumunu duyurdu. Muazzez Abacı'nın son durumu, evlilikleri, son eşi ve çocukları hakkında merak edilenler haberimizde...