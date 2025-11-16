Muazzez Abacı'ya acı veda! Emel Sayın'ın gözyaşları sel oldu aktı

"ANNEM O KADAR HAYATA BAĞLI BİR İNSANDI Kİ..."

Kızı Aslı Saba Abacı muhabirlerin "Muazzez Abacı'nın bir vasiyeti var mıydı?" sorusuna, "Vasiyeti yoktu. Bir vasiyette bulunmadı çünkü hiç aklına gelmedi. Annem o kadar hayata bağlı, o kadar hayatı seven bir insandı ki... Hastanede de çıkınca şunu yaparız sonra bunu yaparız diyordu. Onun için ölüm yok gibiydi" diye konuştu.

"İYİ Kİ ONUN EVLADIYIM, İYİ Kİ BENİM ANNEMDİ"

Aslı Saba Abacı kürsüde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Muazzez Abacı sevenleri, Varlığınızla onu çok mutlu etteniz. Benim çanım annem beni öyle sevdi, öyle iyi yetiştirdi ki onun için ne yapsam azdı. Ben de ona layık olmaya çalıştım. İnsanları çok severdi. Akıllı, itikatlı ve hayat doluydu.

Atatürk'ü, müziği, eğitimi, helal kazanmayı, alışverişi çok severdi. Çalışmadığı zamanlarda evinde olmayı çok severdi. Bana babamı ve Hasan Heybeli'yi kazandırdı. Annem evinde geçirdiği kazada ayağı kırıldıktan sonra ABD'ye geldi. Pandemiden sonra bir daha ayrılmadık. Onu bırakmadım. Ayrı geçirdiğimiz yılların acısını çıkarmak istedim.

O sizleri çok özledi. Ama ben o hasret dolu yılların acısını çıkarmak için onu Türkiye'ye göndermedim. Keşke daha uzun yıllar birlikte olabilseydik. Daha uzun yıllar bize ulaşmaya devam edecek.