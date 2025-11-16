Muazzez Abacı'ya acı veda! Emel Sayın'ın gözyaşları sel oldu aktı
ABD'de vefat eden Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı için AKM'de cenaze töreni düzenleniyor. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gibi protokol üyeleriyle Muazzez Ersoy, Emel Sayın, Orhan Gencebay ve Selami Şahin gibi ünlü isimler katıldı. Törende Emel Sayın duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına boğuldu.
Muazzez Abacı, 5 Kasım'da kızını görmek için gittiği ABD'de kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede stent takılan sanatçı, böbreklerinde komplikasyon oluşması nedeniyle 12 Kasım'da hayatını kaybetti. Abacı'nın cenazesi gerekli işlemlerin ardından dün saat 15.30'da Türk Hava Yolları (THY) ile Washington'dan İstanbul'a getirildi. Cenaze daha sonra ailesi tarafından teslim alındı. Usta sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) cenaze töreni düzenleniyor.
MUAZZEZ ERSOY'A VEDA
1998'de "Devlet Sanatçısı" ünvanını alan Muazzez Abacı için AKM'de düzenlenen cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gibi protokol üyeleri, sanatçı Muazzez Ersoy, sanatçı Selami Şahin, sanatçı Orhan Gencebay gibi ünlü isimler ile Abacı'nın ailesi ve sevenleri katıldı.
EMEL SAYIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Törenin yapılacağı salonda yerini alan Emel Sayın gözyaşlarına boğuldu. 2. Sayfa'nın haberine göre Emel Sayın, "Gerçekten çok üzgünüm. Mekanı cennet olsun. İnsan söyleyecek bir şey bulamıyor. En son birlikte konserler yapmıştık. Hatta böyle uzaklara dalıp bana demişti ki, 'Emel niye ben kendimi Amerika'da daha huzurlu hissediyorum?' Ben de 'Çünkü orada kızın ve torunun var, onların yanındasın' demiştim. Bu gözümün önünden gitmiyor. Çok iyi bir insandı çok doğaldı" ifadelerini kullandı.
"ANNEM O KADAR HAYATA BAĞLI BİR İNSANDI Kİ..."
Kızı Aslı Saba Abacı muhabirlerin "Muazzez Abacı'nın bir vasiyeti var mıydı?" sorusuna, "Vasiyeti yoktu. Bir vasiyette bulunmadı çünkü hiç aklına gelmedi. Annem o kadar hayata bağlı, o kadar hayatı seven bir insandı ki... Hastanede de çıkınca şunu yaparız sonra bunu yaparız diyordu. Onun için ölüm yok gibiydi" diye konuştu.
"İYİ Kİ ONUN EVLADIYIM, İYİ Kİ BENİM ANNEMDİ"
Aslı Saba Abacı kürsüde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Muazzez Abacı sevenleri, Varlığınızla onu çok mutlu etteniz. Benim çanım annem beni öyle sevdi, öyle iyi yetiştirdi ki onun için ne yapsam azdı. Ben de ona layık olmaya çalıştım. İnsanları çok severdi. Akıllı, itikatlı ve hayat doluydu.
Atatürk'ü, müziği, eğitimi, helal kazanmayı, alışverişi çok severdi. Çalışmadığı zamanlarda evinde olmayı çok severdi. Bana babamı ve Hasan Heybeli'yi kazandırdı. Annem evinde geçirdiği kazada ayağı kırıldıktan sonra ABD'ye geldi. Pandemiden sonra bir daha ayrılmadık. Onu bırakmadım. Ayrı geçirdiğimiz yılların acısını çıkarmak istedim.
O sizleri çok özledi. Ama ben o hasret dolu yılların acısını çıkarmak için onu Türkiye'ye göndermedim. Keşke daha uzun yıllar birlikte olabilseydik. Daha uzun yıllar bize ulaşmaya devam edecek.