Muazzez Abacı'nın cenaze töreni! Kızı Saba Abacı ölüm sebebini anlattı!

KIZI ÖLÜM SEBEBİNİ AÇIKLADI

Kızı Saba Abacı, annesinin ölümüne dair yaptığı açıklamalarda annesini 2 hafta önce kalp krizi nedeniyle hastaneye götürdüklerini, hemen anjiyo yapıldığını ve kalp damarının açıldığını belirtti. Saba Abacı, annesinin durumunun gayet iyi olduğunu ancak anjiyonun bir komplikasyonu sonucu annesinin diğer organlarının da etkilendiğini ve toparlanamadığını ifade etti. Saba Abacı, anjiyodan sonra birçok kişide benzer komplikasyonların görülebildiğini, bu nedenle antibiyotik tedavisine başlandığını fakat annesinin bu antibiyotiğe ters bir reaksiyon verdiğini belirtti.