Muazzez Abacı'nın cenaze töreni! Kızı Saba Abacı ölüm sebebini anlattı!
ABD'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Muazzez Abacı, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı, öğle namazını müteakip Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi
Muazzez Abacı, 5 Kasım’da ABD’nin New York kentinde kalp krizi geçirmişti. Kaldırıldığı hastanede stent takılan sanatçı, böbreklerinde gelişen komplikasyon nedeniyle 12 Kasım’da hayatını kaybetmişti.
Merhume sanatçı için dün Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni gerçekleştirildi. Abacı için bugün de Ankara Radyosu'nda bir veda töreni düzenlendi.
Muazzez Abacı'nın cenazesi, Ankara Kocatepe Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedildi. Sanatçının kızı Saba Abacı, damadı Leonard Anderson ve torunu Sera Anderson'ın taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, şarkıcı Sibel Can, Abacı'nın TRT Ankara Radyosundan dönem arkadaşları sanatçılar Selçuk Aygan, Ela Altın, spiker-sunucu Mehpare Çelik, çok sayıda TRT radyo sanatçısı, yeğeni Pınar Altınok ile sanatçının sevenleri katıldı.
KIZI ÖLÜM SEBEBİNİ AÇIKLADI
Kızı Saba Abacı, annesinin ölümüne dair yaptığı açıklamalarda annesini 2 hafta önce kalp krizi nedeniyle hastaneye götürdüklerini, hemen anjiyo yapıldığını ve kalp damarının açıldığını belirtti. Saba Abacı, annesinin durumunun gayet iyi olduğunu ancak anjiyonun bir komplikasyonu sonucu annesinin diğer organlarının da etkilendiğini ve toparlanamadığını ifade etti. Saba Abacı, anjiyodan sonra birçok kişide benzer komplikasyonların görülebildiğini, bu nedenle antibiyotik tedavisine başlandığını fakat annesinin bu antibiyotiğe ters bir reaksiyon verdiğini belirtti.