Muazzez Abacı vefat etti! Sanat camiasından art arda mesaj yağdı...

SANAT DÜNYASI YASTA

ATA DEMİRER : Marşandiz Stüdyosu'nda "Ata'cım benim şarkımı okumuşsun" deyip ardından patlattığınız kahkaha ile hatırlayacağım sizi, nur içinde yatın Muazzez Hanım.

EMEL SAYIN : Can arkadaşım… Hepimizin kıymetlisi… Öyle üzgünüm ki Seni unutmak mümkün değil. Çok özleyeceğiz. Mekanın cennet olsun."

SEDA SAYAN : Büyük ustayı kaybettik, Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun.

EBRU GÜNDEŞ : Bir efsane geçti hayatımızdan... Dev sesi hep kulaklarımızda, gülüşü hep içimizde olacak... Yeriniz dolmaz büyük Abacı... Unutmayacağız!

AJDA PEKKAN : Türk müziğinin eşsiz sesi, kıymetli dostum Muazzez Abacı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla, zarafetiyle ve yorumuyla kuşaklara ilham veren bu büyük değerimizin hatırası daima yaşayacaktır. Gözyaşları içinde, Sevgili Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, ışıklar içinde uyusun.