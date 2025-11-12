Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziğinin usta ismi Muazzez Abacı 78 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi menajeri duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Muazzez Abacı 78 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi ünlü sanatçının menajeri Taner Budak duyurdu...

Geçtiğimiz hafta anjiyo olan ve stent takılan Muazzez Abacı, önceki gün yoğun bakıma alınmıştı.

SANAT İLE GEÇEN BİR ÖMÜR

Hicran Muazzez Abacı, 2 Kasım 1947, Ankara doğdu. Babası Oktay Altıoklar'dır. İlkokula yatılı olarak başladığı Ankara Koleji'nde liseye kadar okudu.

İlk olarak Ankara Radyosuna 1966'da girdi. 1973'te ilk plağı Bir Sen Kaldın İçimde Kervan Plak yapımcılığında ile çıkardı. Klasik ve çok sesli Türk Müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri oldu ve çok sevildi.

Radyo yılları sonrasında İstanbul'daki gazinoların aranılan assolistlerinden biri olmakta gecikmedi ancak istikrarsız özel hayatı nedeniyle sahne ve plak çalışmaları kesintilere uğradı.

Sırasıyla Kervan, As, Yavuz Plak şirketleri hesabına pek çok 45'lik ve LP doldurdu. Başlıca albümleri Dönüş (1978), Yasemen (1981), Sevdiklerinizle (1983), Şakayık (1986), Felek (1989), Vurgun (1990), Sensiz Olmadı (1991) ve Efendim (1992) olan sanatçı özellikle "Şakayık" ve "Vurgun" adlı kendisiyle özdeşleşmiş iki eseriyle hemen hatırlanır.