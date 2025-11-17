Muazzez Abacı Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor
Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Muazzez Abacı için sanat hayatına başladığı TRT Ankara Radyosu'nda tören düzenlendi.
ABD'de kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve stent tedavisi uygulanan Abacı, 78'inci doğum gününde 12 Kasım'da hayatını kaybetti.
Sanatçı Muazzez Abacı, ABD'de 12 Kasım'da 78'inci doğum gününde kalp kriz geçirerek yaşamını yitirdi. Abacı'nın cenazesi, İstanbul'da gerçekleştirilen törenin ardından Ankara'ya getirildi. Abacı için TRT Ankara Radyosu'nda tören düzenlendi. Törene, Abacı'nın kızı Aslı Saba Abacı, torunu Sarah Anderson, aile yakınları ve sevenleri katıldı. Abacı'nın kızı, torunu ve yakınları, tören öncesi taziyeleri kabul etti. Törende, Abacı'nın hayat hikayesi anlatıldı, Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra Abacı için helallik istendi. Muazzez Abacı'nın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Törene, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Radyo Dairesi Başkanı ve Ankara Radyosu Müdürü Hamit Yaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, sanatçının kızı Saba Abacı, damadı Leonard Anderson, torunu Sera Anderson ve sanatçılar katıldı.
Muazzez Abacı'nın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.