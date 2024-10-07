MTV harçlarına rekor zam kapıda! İşte kalem kalem zam oranları

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 43'Ü GEÇECEK

Kasım 2023’de 2882,04 olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeks değeri, Eylül 2024’te aylık yüzde 1,37’lik artışla 3659,84’e yükseldi ve son on bir aydaki endeks değerleri­nin ortalaması 3028,74 oldu.



Ekim ayında Yİ-ÜFE artışı sıfır bile olsa son on iki ayın ortalamasında endeks değeri 3333,73 olacak ve geçen yıl ay­nı tarih itibarıyla on iki aylık ortalamada 2318,94 olan en­deks değerine göre yıllık artış yüzde 43,76’ya gelecek. Bu da 2025’te çeşitli vergi, harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranını verecek.