MTV harçlarına rekor zam kapıda! İşte kalem kalem zam oranları
OVP kapsamında TÜFE bazında enflasyon oranı yüzde 17,5 düzeyinde öngörülüyorken yılbaşı itibarıyla emlak, çevre, temizlik, özel iletişim ve motorlu taşıt gibi vergiler için yüzde 44 bandında zam bekleniyor. Bu vergiler ise Vergi Usul Kanunu'na göre her yılın başında “yeniden değerleme oranı” kadar artırılıyor.
Yılın sonlarına doğru geliyorken gelir vergisi tarife dilimlerinde ve trafik cezalarında zam bekleniyor. Her yıl ekim ayı sonu itibarıyla Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi'nin son on iki aylık ortalamasından bir önceki on iki aylık dönemin ortalamasına göre meydana gelen artış, izleyen yılın başında geçerli olacak yeniden değerleme oranını veriyor.
Dünya gazetesinin yazarı Nakki Bakır'ın haberine göre, yeni değerleme oranları enflasyonun seyrinden dolayı farklı düzeylerde meydana geldi.
2023 yılında yüzde 122,93 artış ile tarihinin en yüksek artışını gören yeniden değerleme oranı 2024 yılının yüzde 58,46 olarak uygulanmıştı. 2025 yılında uygulanacak olan oranın ise yıllık enflasyon hedefinin üstünde bekleniyor. Bu da mükelleflerin yükünün yeni yılda da rekor düzeyde artacağını gösteriyor.
2025 başında çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretlere uygulayacak yeniden değerleme oranı TÜİK'in 3 Kasım tarihinde ekim enflasyonunu açıklaması ile birlikte belli olacak.
Yİ-ÜFE’nin eylül sonu itibarıyla düzeyi, yılbaşından geçerli olacak yeniden değerleme oranının yüzde 44 dolayında olacağını gösteriyor. Buna göre gelecek yıl çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretler 2024’teki kadar olmasa da hedef enflasyonun çok üzerinde artacak.
YILLIK ARTIŞ YÜZDE 43'Ü GEÇECEK
Kasım 2023’de 2882,04 olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeks değeri, Eylül 2024’te aylık yüzde 1,37’lik artışla 3659,84’e yükseldi ve son on bir aydaki endeks değerlerinin ortalaması 3028,74 oldu.
Ekim ayında Yİ-ÜFE artışı sıfır bile olsa son on iki ayın ortalamasında endeks değeri 3333,73 olacak ve geçen yıl aynı tarih itibarıyla on iki aylık ortalamada 2318,94 olan endeks değerine göre yıllık artış yüzde 43,76’ya gelecek. Bu da 2025’te çeşitli vergi, harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranını verecek.