MTV harçlarına rekor zam kapıda! İşte kalem kalem zam oranları

Yılın sonlarına doğru geliyorken gelir vergisi tarife dilimlerinde ve trafik cezalarında zam bekleniyor. Her yıl ekim ayı sonu itibarıyla Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi'nin son on iki aylık ortalamasından bir önceki on iki aylık dönemin ortalamasına göre meydana gelen artış, izleyen yılın başında geçerli olacak yeniden değerleme oranını veriyor.