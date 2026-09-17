MSB'den Türkiye'nin en yakınındaki adayı ziyaret eden Miçotakis'e tepki

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısından Yunanistan'a sert mesajlar çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ziyaretin yakından takip edildiği belirtilerek şunlar söylendi:

"Meis Adası’nda askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulması ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi, Ada’nın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır. Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis’in gayriaskeri statüsüne aykırı fiilî durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz."

51’İNCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞIMIZIN SÖKE’YE KONUŞLANMASI

Bakanlıkta yapılan haftalık basın bilgilendirme toplantısında Miçotakis'in ziyaretinin ardından Tunceli'de konuşlu bulunan bir komando Tugayı'nın Meis'in karşısındaki Söke'ye konuşlandırılmasına da gündemdeydi. Açıklamada, 51’inci Komando Tugay Komutanlığının konuş yeri değişikliğinin askeri ihtiyaçlar doğrultusunda yapıldığı ve kararın Haziran ayında onaylandığı belirtildi.

Toplantıda ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimine dönük silah ambargosunu kaldırma kararını bir yıl daha uzatması eleştirilerek, "Beklentimiz; Ada’da hassas dengelere zarar verecek faaliyetlerden kaçınılmasıdır." denildi.

SUUDİ ARABİSTAN'A HUSİ SALDIRISI

Haftalık basın bilgilendirme toplantısında Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a dönük saldırılarına da tepki gösterildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Kızıldeniz ve Babülmendep’te devam eden Husi tehdidi ise yalnızca bölge güvenliğini değil, uluslararası deniz ticaretini ve küresel istikrarı da olumsuz etkilemektedir.”

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI

Mekke Savunma İttifakı'nın, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki köklü ilişkiler ve savunma işbirliği temelinde şekillenen, savunma ve kolektif caydırıcılık esasına dayalı bir anlaşma olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Anlaşma, herhangi bir ülkeye karşı olmadığı gibi taraf ülkelerin üçüncü ülkelerle mevcut ilişkilerine de alternatif teşkil etmemektedir. Bu çerçevede, askeri işbirliğinin geliştirilmesi, birlikte çalışabilirliğin artırılması ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler üç ülke arasında koordinasyon içerisinde yürütülmekte, İttifakın kurumsallaşmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.