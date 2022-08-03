MSB'den tahıl gemisiyle ilgili flaş açıklama! Denetim tamamlandı gözler İstanbul Boğazı'nda
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak dün akşam Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü Razoni isimli gemiye denetim faaliyetlerinin tamamlandığı ve İstanbul Boğazı'ndan geçeceği açıklandı.Abone ol
Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan Sierra Leon bayraklı 186 metre uzunluğundaki, 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, dün akşam saat 19.00 sıralarında Türk karasularına girdi.
Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden ve dün akşam Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü Razoni gemisini denetleyecek 20 kişilik heyet tahıl gemisine geçti ve denetimini tamamladı.
Geminin seyrini ve takibini yapan merkezde görevli müşterek denetleme timi, Mileva ve Gözcü-1 isimli servis botlarıyla gemiye hareket etti. Saat 10.40'da gemiye ulaşan heyet, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda söz konusu ticari gemide incelemelerde bulundu.
Gemi, müşterek kontroller sonucunda temsilcilerden onay almasının ardından İstanbul Boğazı'na doğru hareke geçti. Gemi Lübnan limanına varacak.
MSB gemiden ilk kareleri paylaştı:
Müşterek Denetleme Timi, İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisine ulaştı ve gemide denetleme faaliyeti başladı.