MSB'den tahıl gemisiyle ilgili flaş açıklama! Denetim heyeti gemiye geçiyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak dün akşam Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü Razoni isimli gemiye denetim faaliyetlerinin saat 10.00'dan itibaren gerçekleşeceğini duyurdu.Abone ol
Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan Sierra Leon bayraklı 186 metre uzunluğundaki, 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, dün akşam saat 19.00 sıralarında Türk karasularına girdi.
Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden ve dün akşam Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü Razoni gemisini denetleyecek 20 kişilik heyet tahıl gemisine geçiyor.