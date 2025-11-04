BIST 10.914
MSB’den “Suriyeli asker” iddialarına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı, “Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar” başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Bakanlık, Suriyeli askeri öğrencilerin Türkiye ile imzalanan “Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası” kapsamında eğitim aldığını, bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev almasının söz konusu olmadığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı haberle ilgili açıklama yapıldı. 

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada, "Bakanlığımız ve TSK birçok ülke ile eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini kapsayan anlaşmalar imzalamakta ve bu anlaşmalar kapsamında askeri öğrenciler ülkemizde eğitim görerek ülkesine dönmektedir.

SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Suriyeli askeri öğrenciler de imzalanan 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında ülkemizde eğitim almaktadır. Eğitim alan askeri öğrencinin TSK’da görev alması söz konusu değildir.

Bakanlığımızın açıklamaları kasten çarpıtılarak servis edilen haberin, kamuoyunda bakanlığımız ve TSK’yı yıpratmaya, olumsuz algı oluşturma ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu aşikardır" denildi

