MSB’den Söke’de konuşlandırılan Komando Tugayı hakkında açıklama

Açıklamada “Birliklerimizin teşkilat yapısı ve konuş durumlarına ilişkin gerekli düzenlemeler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekat ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. 51’inci Komando Tugay Komutanlığımızın konuş yeri değişikliği bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucu Haziran ayında onaylanmıştır” denildi.