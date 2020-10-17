MSB'den Azerbaycan paylaşımı: Susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun biz susmayacağız

Bugün sivilleri hedef alan Ermenistan 30 yıl önce de yine bebekleri katletmişti. Azerbaycan'ın Gence kentine yaptığı iki füzeli saldırıda hayatlarını kaybedenler arasında bebekler de oldu. Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı paylaşımda, 'Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun. Biz susmayacağız' açıklamasını yaptı.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ermenistan'ın 30 yıl önce Hocalı'da katlettiği bebekler ile dün meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden bebeklerin fotoğraflarına yer verildi.

Bakanlık, paylaşımda yaptığı açıklamada ise "Belki bu fotoğrafı ilk kez görüyor olabilirsiniz ama Azerbaycan halkı 30 yıldır aynı fotoğraf ile yaşıyor. 30 yıl önce Hocalı'da bebekleri katleden Ermenistan, bugün de aynı katilliğe devam ediyor. Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun. Biz susmayacağız" denildi.

Maybe you see this photo for the first time, but Azerbaijanis have been living with the same photo for 30 years. Armenia murdering babies in Hocalı 30 years ago continues to do the same. If there are humans who can see this view and keep silent, then keep! We won't be quiet! pic.twitter.com/BQJzY9RHmS — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2020

Öte yandan bir babanın ölen bebeğine sarıldığı fotoğrafı da paylaşan bakanlık, "Ey farklı dilleri konuştuğumuz, farklı coğrafyalarda yaşadığımız insanlık. Bu minik bebek, gece uykusundayken Ermenistan ordusu tarafından balistik füze ile katledildi. Dilimiz, dinimiz, ülkelerimiz farklı olabilir fakat bu fotoğraf hepimizin yüreğini yakmaya yeter" ifadeleri kullanıldı.