MSB'den Azerbaycan paylaşımı: Susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun biz susmayacağız

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ermenistan'ın 30 yıl önce Hocalı'da katlettiği bebekler ile dün meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden bebeklerin fotoğraflarına yer verildi.

Bakanlık, paylaşımda yaptığı açıklamada ise "Belki bu fotoğrafı ilk kez görüyor olabilirsiniz ama Azerbaycan halkı 30 yıldır aynı fotoğraf ile yaşıyor. 30 yıl önce Hocalı'da bebekleri katleden Ermenistan, bugün de aynı katilliğe devam ediyor. Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun. Biz susmayacağız" denildi.

Maybe you see this photo for the first time, but Azerbaijanis have been living with the same photo for 30 years. Armenia murdering babies in Hocalı 30 years ago continues to do the same. If there are humans who can see this view and keep silent, then keep! We won't be quiet! pic.twitter.com/BQJzY9RHmS