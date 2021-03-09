MSB: Yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı yakalanan şüphelilerden birinin kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunu belirtti.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hatay Altınözü hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi" denildi.

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