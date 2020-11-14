MSB: Rus heyetiyle görüşmeler devam edecek

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara'ya gelen Rus heyetiyle Dağlık Karabağ'da oluşturulacak Ortak Gözetleme Merkezi'ne ilişkin görüşmelerin bugün de devam edeceği belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan'da Karabağ'daki ateşkese ilişkin bir açıklama geldi.

Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturulmasına karar verilen Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi’ne ilişkin mutabakat zaptının imzalandığı belirtilen açıklamada, "Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi’ne ilişkin imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına yönelik usul ve esasların Rusya Fedarasyonu ile görüşülmesine devam edilmektedir" denildi.

Açıklamada Libya'daki gelişmelere de değinildi. Siyasi çözüme yönelik yapılan görüşmelerni yakından takip edildiği belirtildi; Bakan Akar'ın bugün Libya Savunma Bakanı ile görüşeceği duyuruldu.

Öte yandan MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Yunanistan, ekim ayında 42 hava sahası, 7 karasuyu ihlali ve 15 hava aracı tacizi yaptı."