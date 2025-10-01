BIST 11.220
DOLAR 41,59
EURO 48,78
ALTIN 5.173,07
HABER /  GÜNCEL

MSB: Gazze'ye giden Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi

MSB: Gazze'ye giden Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık talep üzerine filodaki 3'ü Türk 11 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Gazze'ye giden Sumud Filosu'ndaki 3'ü Türk 11 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

"SUMUD FİLOSU'NDAN 3'Ü TÜRK 11 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"

Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu yoluna devam ederken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Filodan Türkiye'ye "tahliye" çağrısı geldi. Çağrı ile birlikte Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.

İsrail'in bir saldırısı olmaması halinde yarın sabah Gazze'ye ulaşması öngörülen filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
CNN Türk ve Sözcü TV yorumcuları Hakan Fidan konusunda birleşti
CNN Türk ve Sözcü TV yorumcuları Hakan Fidan konusunda birleşti
Endonezya’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem daha
Endonezya’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem daha
Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı! Çok sayıda yaralı var...
Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı! Çok sayıda yaralı var...
İstanbullular dikkat! Saat verildi, kuvvetli geliyor
İstanbullular dikkat! Saat verildi, kuvvetli geliyor
Altının kilogram fiyatı yükselmeye devam etti!
Altının kilogram fiyatı yükselmeye devam etti!
Ankara'da 4 katlı bina çöktü! Meğer daha önce yapılan testlerde...
Ankara'da 4 katlı bina çöktü! Meğer daha önce yapılan testlerde...
Japonya'da mayıs-eylül döneminde sıcak çarpmasından hastanelik olanların sayısı ilk kez 100 bini geçti
Japonya'da mayıs-eylül döneminde sıcak çarpmasından hastanelik olanların sayısı ilk kez 100 bini geçti
MGM'den Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı
MGM'den Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı
ABD-Rusya görüşmeleri için yeni tarih Moskova'dan geldi
ABD-Rusya görüşmeleri için yeni tarih Moskova'dan geldi
Dursun Özbek, futbolculara soyunma odasında müjdeli haberi verdi
Dursun Özbek, futbolculara soyunma odasında müjdeli haberi verdi
Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı
ABD Başkanı Trump İsrail saldırısı sonrası Katar için kararname imzaladı
ABD Başkanı Trump İsrail saldırısı sonrası Katar için kararname imzaladı