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MSB duyurdu...TSK ve MİT'in koordinesinde Gara'da 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

İnternet Haber

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." denildi.

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