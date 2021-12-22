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MSB duyurdu: Teröre büyük darbe! Sızma girişimindeki 10 PKK'lı öldürüldü

MSB duyurdu: Teröre büyük darbe! Sızma girişimindeki 10 PKK'lı öldürüldü

MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettileri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek 10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." dedi.

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