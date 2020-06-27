BIST 114.668
DOLAR 6,86
EURO 7,69
ALTIN 390,68
HABER /  GÜNCEL

MSB duyurdu! Hakkari'de milyon liralık tıbbi malzeme el geçirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 65 pompalı tüfek ile piyasa değeri 1 milyon 35 bin TL olan tıbbi malzeme ele geçirildiğini duyurdu.

Abone ol

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Hudut birliklerimiz, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürüyor" mesajıyla yapılan paylaşımda, "Son olarak Hakkâri hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde yasa dışı yollarla ülkemize sokulmaya çalışılan 65 adet pompalı tüfek ile piyasa değeri 1 milyon 35 bin TL olan tıbbi malzeme ele geçirildi" denildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Emekli askeri hakim albay Ahmet Zeki Üçok'a hapis cezası
Benzine bir indirim daha geliyor! Motorinde daha fazla indirim olacak
Seçim barajı sistemi değişiyor! İşte Erdoğan'ın masasındaki 4 alternatif
Türkiye Almanya arasındaki seyahat kısıtlamasının nedeni ortaya çıktı
Akitçi Karahasanoğlu Fatih'in portresinin alınmasına sert çıktı: Yarım metrekarelik boyalı bez
YKS için getirilen 'sokağa çıkma' kısıtlaması başladı
ÖNCEKİ HABERLER
Libya'da darbeci Hafter'e bir şok daha! Lobi şirketi anlaşmayı iptal etti
İbrahim Sadri'nin yeni albümü "Reçelli Ekmek" ismiyle çıktı
Eskişehir'de bir yıllık emeklerini polis ağabeyleri kurtardı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan YKS için sessizlik mesajı
Tokat'ta sınava geç kalan öğrencileri motorize ekipler yetiştirdi
15 Temmuz ne bayramı 2020 hangi güne denk geliyor tatil mi?
Yorumlar